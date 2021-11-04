Випив віскі з Джонні Деппом: МакГрегор зустрівся з зірковим актором – фото
4 листопада 2021 , 15:23Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Конора МакГрегора
Суперзірка UFC Конор МакГрегор зустрівся з відомим голлівудським актором Джонні Деппом. На фото видно, як зірки спілкуються та п'ють віскі.
"Джонні Депп справжній джентльмен"
Ірландський боєць Конор МакГрегор пригостив відомого актора своїм віскі.
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Я і Джонні Депп насолоджуємося чудовою склянкою Proper Twelwe. Дякую тобі за доброту та гостинність сім'ї Депп. Справжній джентльмен,
– написав МакГрегор у своєму інстаграмі.
"Найбільше повернення в історії спорту"
- Нещодавно МакГрегор оголосив про те, що повністю відновився після серйозної травми, отриманої в поєдинку з Дастіном Пор'є.
- Своє повернення він назвав "найбільшим в історії спорту".
- У 2021 році МакГрегор два рази змагався проти Дастіна Пор'є. Обидва поєдинки ірландець програв.
- У другій зустрічі з американцем він зламав ногу.
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