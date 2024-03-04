Лідер Реала може отримати тривалу дискваліфікацію після "вкраденої" перемоги над клубом Яремчука

Матч 27-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024 Валенсія – Реал закінчився суддівським скандалом. Мадридський клуб забив гол на останніх секундах поєдинку, але головний арбітр Хіль Мансано дав фінальний свисток, тому переможний гол "вершкових" не зарахували.

Поєдинок Валенсія – Реал розпочався дуже несподівано для мадридського клубу. Станом на 30-ту хвилину рахунок у зустрічі був 2:0 на користь "кажанів". Уго Дуро відкрив рахунок у матчі, а Роман Яремчук після грубої помилки Дані Карвахаля подвоїв перевагу Валенсії.

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Може бути усуненим від футболу за зайві емоційні заяви

До перерви Реал відквитав один м'яч завдяки Вінісіусу Жуніору. У середині другого тайму один із лідерів "Королівського клубу" оформив дубль, зрівнявши цифри на табло 2:2.

На останніх секундах зустрічі м'яч втретє побував у володіннях господарів після удару Беллінгема. Але гол Джуда не був зарахований, адже головний суддя Хіль Мансано дав фінальний свисток. Одразу після якого гравці Реала накинулись на рефері, який "вкрав" перемогу у їх клубу. Але їх апеляції вже не змінили підсумковий результат матчу.

Після поєдинку Вінісіус дав коментар клубному каналу, де заявив, що його команді просто не дозволили перемогти.

Цікаво, що за подібні заяви Хосе Гайя із Валенсії отримав 4-матчеву дискваліфікацію після гри з Осасуною. Не виключено, що на Жуніора теж чекатиме усунення від футболу, якщо проти нього відкриють справу у дисциплінарному комітеті.

Відзначимо, що Вінісіус доволі часто перебуває у центрі уваги скандальних ситуацій. Бразилець не стримує своїх емоцій та не рідко стає жертвою расизму під час матчів Ла Ліги.

До слова. У цьому сезоні-2023/2024 Вінісіус взяв участь у 25 матчах Реала, у яких оформив 14 голів та 7 асистів.