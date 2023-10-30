Зірка Реала Вінісіус Жуніор став володарем Трофея Сократеса: чому він та що вона означає

Вінгера Реала виділили за гуманітарну діяльність поза футбольного поля. Бразилець став символом надії для бідних студентів та ідейним борцем із расизмом.

Церемонія нагородження "Золотий М'яч-2023" підійшла до завершення у Парижі. Видання France Football визначило переможців у семи номінаціях.

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Нагорода для лідера Реала

Серед них був і Трофей Сократеса, який почав розігруватися минулого року. Організатори вручають нагороду персоні, яка зробила суттєвий внесок у гуманітарну місію футболу.

У 2022 році переможцем став Садіо Мане, який інвестував великі кошти у будівництво футбольної школи, лікарні та навчальних закладів у рідному селі в Сенегалі. Цього ж року Трофей Сократеса дістався бразильцю Вінісіусу Жуніору.

Чим відзначився Вінісіус

23-річний вінгер Реала заснував благодійний фонд "Vini Jr Institute", який інвестує у освітні програми для бідних студентів по всьому світу. Минулого року Вінісіус пожертвував 335 тисяч євро, а цього сума перевищила вже 1 мільйон.

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Крім того, футболіст є сучасним символом боротьби з расизмом. Минулого року Вінісіус був атакований фанатами Валенсії, які вигукували на його адресу расистські образи. Після цього ФІФА зробла Жуніора головою спеціального комітету з боротьби проти расизму.

З 2018 року Вінісіус виступає за мадридський Реал, з яким вже встиг виграти два чемпіонства і Лігу чемпіонів. В фіналі 2022 року вінгер забив переможний гол Ліверпулю. Минулого року Жуніор відзначився 23 голами за мадрдців у 55-ти матчах.