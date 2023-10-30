Церемония награждения "Золотой Мяч-2023" подошла к завершению в Париже. Издание France Football определило победителей в семи номинациях.

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Награда для лидера Реала

Среди них был и Трофей Сократеса, начавший разыгрываться в прошлом году. Организаторы вручают награду персоне, которая внесла существенный вклад в гуманитарную миссию футбола.

В 2022 году победителем стал Садио Мане, инвестировавший большие средства в строительство футбольной школы, больницы и учебных заведений в родном селе в Сенегале. В этом году Трофей Сократеса достался бразильцу Винисиусу Жуниору.

Чем отличился Винисиус

23-летний вингер Реала основал благотворительный фонд "Vini Jr Institute", инвестирующий в образовательные программы для бедных студентов по всему миру. В прошлом году Винисиус пожертвовал 335 тысяч евро, а в этом сумма превысила уже 1 миллион.

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Кроме того, футболист является современным символом борьбы с расизмом. В прошлом году Винисиус был атакован фанатами Валенсии, выкрикивавшими в его адрес расистские образы. После этого ФИФА сделала Жуниора главой специального комитета по борьбе против расизма.

С 2018 года Винисиус выступает за мадридский Реал, с которым уже успел выиграть два чемпионства и Лигу чемпионов. В финале 2022 года вингер забил победный гол Ливерпуля. В прошлом году Жуниор отметился 23 голами за мадрдцев в 55 матчах.