Взяти все у свої руки: скандальний гравець Реала очолив комітет ФІФА по боротьбі з расизмом

Вінісіус Жунір вирішив власними рауками коїти правосуддя. Бразильцю набридла дискримінаці у іспанському чемпіонаті.

Вінісіус Жуніор очолив комітет ФІФА по боротьбі з расизмом. Вінгер Реала неодноразово потрапляв у скандальні епізоди через дану глобальну проблему.

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Не покарані нічого не зрозуміють

Президент ФІФА Джанні Інфантіно став ініціатором створення комітету. Очільник світової організації жадає, аби у найпопулярнішій грі з кінцями зник расизм, який тільки псує імідж та головну мету футболу – об'єднувати світ. Лідером новоспеченого руху борців за рівноправність стане скандальний футболіст мадридського Реала Вінісіус Жуніор. Бразильський виконавець неодноразово потрапляв у неприємні ситуації, коли вболівальники ображали його у расистському ключі. Нещодавно Вінісіус став жертвою у чергової "расистської акції" у матчі проти Валенсії в рамках Ла Ліги.

Сам футболіст ж не є "ангелом", оскільки у тому ж матчі проти "кажанів" він отримав червону картку за свої надмірні емоції. Проте роль "жертви" допомогла Вінісіусу уникунути покарання, тому футболісту скасували дискваліфікацію, абсурдно пояснивши свої дії. Тобто футболіст може шукати собі таким чином й вигоду, опираючись на расизм та ще й перебуваючи в провідних позиціях.

Вінісіусу судилося очолити групу футболістів, які будуть боротися з расовою дискримінацією у футболі. Варто відзначити, що комітет готовий добитися того, аби матчі, в яких буде прояв расизму, зупинялися. Також Вінісісус і компанія планують запропонувати та запровадити ще більш жорсткіші покарання за расизм.

Кар'єра бразильського футболіста