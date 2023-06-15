Футболісти зібрались у розташуванні збірної Англії, де готуються до найближчого матчу проти Мальти. Вже 16 червня команда "трьох левів" зіграє у відборі на Євро-2024. Початок зустрічі о 21:45 (за київським часом).

До теми Інвалідне крісло на підмогу: зірка МанСіті влив у себе літри алкоголю після перемоги в ЛЧ – фото

Наслідки влитих літрів алкоголю видно на обличчі

До обойми національної команди приїхав й Джек Гріліш, який серйозного розгулявся після чемпіонства МанСіті у сезоні АПЛ-2022/2023. Зірковий футболіст чотири дні святкував трофей у компанії літрів алкоголю. Тому наслідки такого запою видно по обличчю Гріліша.

Його партнери по команді з посмішкою на обличчі та гумором відреагували на появу Джека, вид якого бажав кращого. Гріліш виглядав дуже "втомленим" та "пом'ятим". А ініціативу збірної Англії зробити спільне фото усіх тріумфаторів МанСіті у складі національної команди не надто оцінив Гріліш.

Гріліш після гулянок приїхав у збірну Англії: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше ЗМІ помітили Гріліша у компанії Кайла Вокера, який допомагав йому пересуватись, адже Джек не надто впевнено тримався на ногах після святкування командою чемпіонства на Ібіці. Звідки футболісти поїхали в аеропорт, де Грілішу навіть пропонували пересісти в інвалідне крісло. Але Джек зміг дійти до літака на своїх двох.

До слова. У сезоні-2022/2023 Гріліш провів за МанСіті 50 матчів, у яких відзначився 5 голами та 11 асистами. Із вересня 2020-го Джек виступає за національну збірну Англії. Свій дебютний матч за збірну провів проти Данії у Лізі націй (0:0). Із того моменту провів за "трьох левів" 31 поєдинок, у яких забив 2 м'ячі та віддав 6 результативних передач.