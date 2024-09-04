Зірка Реала Вінісіус останніми роками активно займається соціальною місією. Бразилець став жертвою расистських вигуків, через що став активно боротися із цією проблемою.

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Особливу увагу Вінісіус приділив расизму в Іспанії. Форвард вважає, що ця проблема є дуже розповсюдженою у країні та навіть закликав до серйозних санкцій проти держави.

Якщо ситуація з расизмом в Іспанії не покращиться до 2030 року, чемпіонат світу доведеться перенести в інше місце. Я сподіваюся, що Іспанія зможе розвинутись і зрозуміти, наскільки неприпустимо ображати когось через колір його шкіри. У нас є багато простору для розвитку до 2030 року. Тому я сподіваюся, що Іспанія зможе розвиватися. Якщо ситуація не зміниться до 2030 року, я думаю, нам доведеться змінити місце проведення Мундіалю. Гравці не відчуватимуть себе комфортно та в безпеці у цій країні,

– заявив Вінісіус.

Відзначимо, що Іспанія є однією з країн-господарок ЧС-2030 разом із Португалією та Марокко. Також по одному матчу Мундіаля пройдуть в Уругваї, Парагваї та Аргентині на честь 100-річчя чемпіонатів світу.

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Нагадаємо, що Жуніор грає в Іспанії з 2018 року. Саме тоді Реал придбав нападника у Фламенго за 46 мільйонів євро. За цей час футболіст виграв з мадридцями 11 трофеїв, в тому числі дві Ліги чемпіонів.