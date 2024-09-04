Звезда Реала Винисиус в последние годы активно занимается социальной миссией. Бразилец стал жертвой расистских выкриков, из-за чего стал активно бороться с этой проблемой.

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Особое внимание Винисиус уделил расизму в Испании. Форвард считает, что эта проблема очень распространена в стране и даже призвал к серьезным санкциям против государства.

Если ситуация с расизмом в Испании не улучшится до 2030 года, чемпионат мира придется перенести в другое место. Я надеюсь, что Испания сможет развиться и понять, насколько недопустимо оскорблять кого-то из-за цвета его кожи. У нас есть много пространства для развития до 2030 года. Поэтому я надеюсь, что Испания сможет развиваться. Если ситуация не изменится до 2030 года, я думаю, нам придется сменить место проведения Мундиаля. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и в безопасности в этой стране,

– заявил Винисиус.

Отметим, что Испания является одной из стран-хозяек ЧМ-2030 вместе с Португалией и Марокко. Также по одному матчу Мундиаля пройдут в Уругвае, Парагвае и Аргентине в честь 100-летия чемпионатов мира.

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Напомним, что Жуниор играет в Испании с 2018 года. Именно тогда Реал приобрел нападающего у Фламенго за 46 миллионов евро. За это время футболист выиграл с мадридцами 11 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.