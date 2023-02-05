Замах на гривню, удар на копійку: захисник Бетіса скоїв епічний промах в рамках Ла Ліги – відео
Бетіс та Сельта подарували футбольним фанатам справді вогняний матч, оскільки забили на двох сім м'ячів (3:4). Однак поєдинок також запам'ятався і епічним промахом захисника "зелено-білих".
Героєм курйозного епізоду став лівий захисник Бетіса Вінісіус Абнер. Гравець отримав стовідсоткову нагоду внести себе у протокол матчу, але шансом скористатись йому не судилось, пише 24 канал.
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Дикий промах захисника
Гол Абнера міг повпливати на хід поєдинку і Бетіс взагалі міг й не поступитись у матчі. Момент стався на 79-ій хвилині матчу (при рахунку 2:4). Лівий захисник "зелено-білих" вдало та вчасно підключився до атаки своєї команди. Гравець з ланки "які не так часто забивають" отримав просто неймовірну нагоду таки це зробити. Абнеру не заважали ні воротар, ні захисники, ні дистанція до воріт. Та бразильський футболіст все одно з моментом не впорався.
Відео епічного промаху Абнера:
Виступи Вінісіуса Абнера
- 22-річний гравець початок кар'єри провів у своїй рідній Бразилії. Там він встиг побігати за Понте Прета та Атлетіко Паранаенсе.
- За стану останній Абнер і перейшов до Бетіса за 7 мільйонів євро.
- Гравець зіграв свій перший матч у рамках Ла Ліги проти Сельти. Стовідсотковий момент міг перетворитись у дебютний гол Абнера за Бетіс, але гравцю не пощастило.
- Transfermarkt оцінює гравця у 8 мільйонів євро.