Загубила медаль: екссуперниця Лівач закінчила кар’єру після дискваліфікації на Олімпіаді

Чимала кількість борців і борчинь залишили свої борцівки на олімпійському килимі у Парижі. Серед них Вінеш Пхогат із Індії.

8 серпня 29-річна спортсменка оголосила про закінчення професійної кар'єри. На жаль, індійська борчиня попрощалась зі спортом не на мажорній ноті, хоча мала усі шанси це зробити.

Читайте також Був конкурентом Беленюка: ексукраїнець, який змінив громадянство, здобув "золото" Ігор-2024

Прощальна Олімпіада

Вінеш Пхогат заявила, що у неї більше немає сил, аби продовжувати кар'єру.

У мене більше немає сил. До побачення, боротьба 2001 – 2024. Я завжди буду в боргу перед вами всіма,

– написала Вінеш Пхогат.

Відзначимо, що індійська борчиня вийшла до фіналу Олімпійських ігор-2024 у вазі до 50 кілограмів. У рамках чвертьфіналу Пхогат перемогла українку Оксану Лівач 7:5. Однак її вихід у фінал подарував нашій борчині ще один шанс.

Однак після цього з'явилась інформація, що Вінеш отримала дискваліфікацію зі змагань. Пхогат не вклалась у вагу. Тому Лівач уникнула втішних сутичок, а одразу боролась за "бронзу". На жаль, українка без шансів поступилась японці Юї Сусакі 0:10.

Пхогат мала можливість здобути свою дебютну медаль Олімпіади та вже гарантувала собі щонайменше "срібло" Парижа, але сама загубила свій шанс. Для Вінеш ці Ігри стали третіми та останніми у кар'єрі.