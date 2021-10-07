Він був неймовірним гравцем, неймовірним талантом, – Клопп про Вороніна

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп висловився про колишнього гравця збірної України Андрія Воронін. Клопп та Воронін разом грали за німецький Майнц, після чого фахівець був тренером українця.

Клопп зізнався про несправедливість щодо Вороніна

Юргена Клоппа запитали, з яким колишнім футболістом Майнца він би підписав контракт, якби той відновив кар'єру. Колишній тренер Боруссії Дортмунд відразу відповів "Воронін".

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Якщо Андрій хоча б один день в житті знав, наскільки хорошим гравцем він міг би бути, було б класно. Він був неймовірним гравцем, неймовірним талантом,

– сказав Клопп.

Тренер Ліверпуля зазначив, що був несправедливим щодо українського нападника, коли очолював Майнц.

"Я був трохи несправедливим. У перший мій сезон як тренера я випускав Вороніна тільки на заміну. Андрій потім зайшов до мене в кімнату під час зборів і запитав: "Клопп, чому я ніколи не потрапляю у старт?"

Я запитав: "Хочеш чесну відповідь?" Він відповів ствердно. Я сказав: "Тому що ти не скаржишся, коли у старті". Він відповів: "Справедливо". І він продовжував не грати у старті", – розповів Клопп.