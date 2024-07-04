Марта Костюк – Дар'я Севілл 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)

Це був матч 1/32 фіналу. Лідерка національного рейтингу України була дуже близькою до фіаско, проте на характері вирвала перемогу, повідомляє 24 Канал.

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У першому сеті суперниці впевнено діяли на своїй подачі. У ньому був лише один брейк і, на жаль, його зробила австралійська тенісистка у п'ятому геймі.

Друга партія навпаки принесла суперницям проблеми на подачі. Зі стартових 8 геймів було аж 7 брейків і в такому скрутному становищі Марта Костюк виходила на подачу за рахунку 3:5.

Проте українка у вирішальний момент зібралася та взяла її під нуль, а згодом записала у свій актив брейк. У підсумку, доля сету вирішувалася на тайбрейку й киянка впевнено його виграла – 7:2.

Це дало дуже потрібний позитивний імпульс Марті й вона у третій партії змогла піти зі старту у відрив. Проте маючи перевагу 4:1 українка не змогла взяти свою подачу та дозволила суперниці впритул наблизитися до себе.

У восьмому геймі австралійка мала всі шанси зрівняти рахунок, але не реалізувала подвійний брейк-поінт. Врешті-решт, усе закінчилося перемогою першої ракетки України, яка з п'ятого матчболу на своїй подачі закрила неймовірно видовищний матч.

Дивіться відеоогляд матчу Костюк – Севілл

До слова. Це була третя очна зустріч між тенісистками. Тепер перевагу з рахунком 2:1 має українка.

Зазначимо, що в наступному раунді Марта Костюк зіграє з Медісон Кіз, якій програла на британському "мейджорі" минулого року.

Нагадаємо, що 4 липня свої матчі 1/32 фіналу також зіграють Дар'я Снігур та Еліна Світоліна, їх суперницями будуть Єлена Остапенко та Юле Німаєр відповідно.