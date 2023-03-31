Росіян та білорусів допустили до Вімблдону: які обмеження отримали тенісисти країн-агресорів

Штрафні санкції з боку тенісних організацій ATP та WTA змусили організаторів Вімблдону скасувати заборону щодо участі росіян та білорусів. Допуск буде здійснюватися після підписання декларації про нейтралітет.

Організатори Вімблдону на офіційному сайті повідомили, що в цьогорічному розіграші турніру візьмуть участь тенісисти з Росії та Білорусі. Заборона діяла у 2022 році, але через тиск ATP та WTA її довелося скасувати.

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Умови Вімблдону

Учасники змагань з Росії та Білорусі не повинні отримувати фінансування від своїх держав. Крім того, тенісистам з країн-агресорів заборонена будь-яка підтримка війни в Україні.

Ми маємо намір приймати заявки від російських і білоруських гравців за умови, що вони виступають як "нейтральні" спортсмени і дотримуються відповідних умов. Вони забороняють вираження підтримки вторгнення РФ в Україну в різних формах і забороняють участь гравцям, які отримують фінансування від російської та/або білоруської держави (включаючи спонсорство з боку компаній, які перебувають під керуванням або контролем цих держав),

– йдеться у заяві Вімблдону.

Таким чином, російські та білоруські тенісисти повинні будуть підписати "декларацію про нейтралітет". За її виконанням буде здійснюватися суворий контроль.

Загроза закриття найстарішого тенісного турніру

Асоціація лаун-тенісу заявила, що її попереднє рішення про відсторонення було вірним, але через тиск тенісних організацій вони вимушені були піти на компроміс.

"Ми продовжуємо вважати, що це був правильний курс, і хотіли б подякувати всім, хто його підтримав. Минув рік, а страждання народу України в результаті війни на їхній території не припиняються. Проблеми в тенісі або спорті в цілому є незначними в порівнянні з цим.

Однак наше минулорічне рішення заборонити російським та білоруським тенісистам брати участь у наших турнірах призвело до значних штрафних санкцій з боку ATP та WTA, включно з реальною перспективою припинення нашого членства, якщо ми повторимо заборону у 2023 році", – сказано в заяві.

Нагадаємо, що торік Вімблдон позбавили рейтингових очок та пригрозили анулюванням ліценції через бан російським та білоруським гравцям. Крім того, Асоціація лаун-тенісу була оштрафована на 1,5 мільйона фунтів.

Важливо! Вімблдонський тенісний турнір у 2023 році відбудеться з 3 по 16 липня.