Боротьба за вихід у чвертьфінал Вімблдона-2024: онлайн-трансляція матчу Світоліна – Ван

У понеділок, 8 липня, відбудуться поєдинки 1/8 фіналу на трав'яному "мейджорі". В одному з них Еліна Світоліна зустрічатиметься з Сінь Ю Ван.

Це буде перша очна зустріч між суперницями. Раніше китайська тенісистка ніколи так далеко не заходила на Вімблдоні.

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Битва за потрапляння у вісімку найкращих

Еліна ж Світоліна захищає свої очки після виходу в 1/2 фіналу на тогорічному турнірі. У трьох попередніх стадіях вона віддала лише один сет, а в 1/16 фіналу здолала Онс Жабер, яка до цього двічі поспіль грала у фіналі Вімблдонського турніру.

Матч другої ракетки України відбудеться другим запуском на корті №2 після поєдинку Лоренцо Музетті – Джовані Мпетші Перрікар. Орієнтовний час початку гри – 15:00 за Києвом.

Дивіться відеотрансляцію матчу Світоліна – Ван

Зазначимо, що у чвертьфіналі переможниця матчу зіграє з Єленою Рибакіною або Анною Калінскою.