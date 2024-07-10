Битва за вихід у півфінал Вімблдона-2024: онлайн-трансляція матчу Рибакіна – Світоліна
Джерело:Setanta Sports
У середу, 10 липня, відбудуться поєдинки 1/4 фіналу на трав'яному "мейджорі" з тенісу. В одному з них Еліна Світоліна зустрічатиметься з четвертою ракеткою світу Єленою Рибакіною.
Це буде п'ята очна зустріч між спортсменками. Наразі між ними зберігається повний паритет – 2:2.
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Боротьба за потрапляння у четвірку найкращих
До нинішньої стадії обидві тенісистки пробилися, вигравши по чотири матчі. Кожна з них віддала лише по одному сету суперницям.
На шляху до чвертьфіналу Світоліна здолала Лінетт, Німаєр, Жабер та Ван. Рибакіна ж переграла Русе, Зігемунд, Возняцкі та Калінскую.
Поєдинок відбудеться першим запуском на центральному корті. Він орієнтовно розпочнеться о 15:30 за Києвом.
Дивіться відеотрансляцію матчу Рибакіна – Світоліна
Зазначимо, що в наступному раунді переможниця матчу зіграє з Єленою Остапенко або Барборою Крейчиковою.