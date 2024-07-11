Призові перевищили мільйон: скільки заробили на Вімблдоні-2024 українські тенісисти

Усі представники України завершили виступи на Вімблдонському турнірі. Стали відомі суми призових, які отримали українці.

За підсумком виступів на Вімблдоні українські тенісистки та тенісисти заробили понад 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Найбільшу суму отримала Еліна Світоліна.

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Світоліна очолила рейтинг українців за призовими

Експерша ракетка України дійшла до чвертьфіналу трав'яного "мейджора", де поступилася казахській тенісистці Єлєні Рибакіній. За свій виступ Еліна отримала 375 тисяч фунтів.

На другому місці за призовими Марта Костюк. Українка вийшла в третє коло одиночного та парного розрядів. Марта заробила 164 тисячі фунтів.

Замикає топ-трійку Даяна Ястремська. Українська тенісистка змагалася у трьох розрядах: одиночному, парному та міксті. Вона за свій виступ отримала 153 тисячі фунтів.

Суми призових українських тенісистів

1. Еліна Світоліна – 375 000 фунтів

2. Марта Костюк – 164 000

3. Даяна Ястремська – 153 000

4–5. Юлія Стародубцева – 93 000

4–5. Дар'я Снігур – 93 000

6. Ангеліна Калініна – 67 875

7–8. Леся Цуренко – 60 000

7–8. Катерина Байндль – 60 000

9. Людмила Кіченок – 46 250

10. Надія Кіченок – 44 125

11. Катаріна Завацька – 25 000

12–14. Анастасія Соболєва – 15 000

12–14. Віталій Сачко – 15 000

12–14. Ілля Марченко – 15 000

Таким чином, 14 українських тенісистів заробили 1 мільйон 226 тисяч 250 фунтів. Ця сума не враховує ставку податку, яка у Великій Британії орієнтовно становить 40−45%.

До слова, переможці Вімблдону в одиночному розряді отримають по 2,7 мільона фунтів, а в парному по 650 тисяч.