У середу, 10 липня відбувся чвертьфінал Вімблдона. У матчі Еліна Світоліна поступилася казашці Єлені Рибакіній з рахунком 0:2.

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Коментар Світоліної після поразки у Лондоні

Українська тенісистка зазначила, що було надзвичайно складно і спробувала все, що було в її силах.

Нічого особливо не спрацювало. Моя суперниця добре била по м'ячу. Думаю, що це також не дало мені можливості поборотися за цей матч. Перші сім геймів були досить важкими. У мене було небагато шансів то тут, то там, щоб зачепитися за цей матч. Звичайно, я зробила брейк у першому геймі, але потім я не дуже добре подавала. А Олена вміє потужно пробивати. Тож вона не дає вам нав'язати боротьбу. І трохи я сама втратила шанси на початку першого сету. Потім вона почала подавати набагато краще, почала дуже добре бити по м'ячу. У тому геймі, коли вона зробила брейк у першому сеті, вона чотири рази чудово зіграла на прийомі, навіть незважаючи на те, що я подавала першим м'ячем. Так, мені було важко щось зробити з тими м'ячами. Вона просто дуже добре грала в тому геймі. І далі вона використовувала свою сильну подачу. Тому іноді все складається саме так, особливо на траві,

– розповіла Світоліна.

Також вона додала, що її нога останніми днями боліла сильніше, однак відзначила, що суперниця грала настільки гостро, що було важко реагувати.

Відзначимо, що у 2024 році втретє за свою кар'єру Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Вімблдону.