Даяна Ястремська – Варвара Грачова 2:1 (3:6, 6:4, 7:6)

Це була друга очна зустріч між українкою та росіянкою, яка у 2023 році змінила громадянство на французьке. Одеситка знову тріумфувала, проте це був дуже складний поєдинок, пише 24 Канал.

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У першому сеті суперниці впевнено грали на своїй подачі. Вирішальним став восьмий гейм, у якому Даяна дозволила суперниці заробити брейк-поінт і та використала його з першої спроби, після чого успішно подала на партію.

Другий сет кардинально відрізнявся від першого. Обидві тенісистки успішніше грали на прийомі й у партії визначальним став п'ятий гейм – єдиний, який не закінчився брейком, на щастя, він був у активі третьої ракетки України.

Тож усе вирішувалося у третьому сеті й він був максимально напруженим. Перші вісім геймів суперниці брали свою подачу, хоча це робила набагато впевненіше Ястремська, яка не давали Грачовій жодного разу дійти до рахунку рівно, а сама сумарно мала чотири брейк-поінти, але не реалізувала їх.

Після цього українка не захистила свою подачу, але, на щастя, у найважливіший момент зробила зворотний брейк. Усе, у підсумку, дійшло до супертайбрейку, де Ястремська зі старту захопила ініціативу та виграла з рахунком 10:5.

Зазначимо, що після матчу Даяна не потиснула руку суперниці, попри те, що та змінила громадянство. Адже Грачова зробила це вже на другий рік повномасштабного вторгнення та не засуджувала дії своєї рідної країни.

Дивіться відеоогляд матчу Ястремська – Грачова

Довідка. Наступною суперницею Даяни Ястремської стане перша ракетка Хорватії Донна Векіч. Це буде сьома очна зустріч між тенісистками – наразі між ними зберігається паритет.

Нагадаємо, що 4 липня свої матчі 1/32 фіналу також зіграють Марта Костюк, Дар'я Снігур та Еліна Світоліна. На жаль, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль та Юлія Стародубцева вже вибули з боротьби за трофей трав'яного "мейджора".