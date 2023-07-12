Створила диво на очах: зірка збірної України підтримав Світоліну на Вімблдоні – потужне фото

У вівторок, 11 липня, Еліна Світоліна зустрічалась в 1/4 фіналу Вімблдону-2023 проти першої ракетки світу з Польщі та подруги України Іги Швьонтек. Українці вдалось дотиснути польку у трьох сетах.

Тенісистки обмінялись сетами 5:7 та 7:6. Тому доля виходу у півфінал Вімблдону вирішувалась у третьому сеті, де, на щастя, сильнішою була українка – 2:6. Світоліна сенсаційно переграла першу ракетку планети та пробилась в 1/2 фіналу найстарішого тенісного турніру.

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Сім'я Зінченка у ролі фанатів Світоліної

Сил Еліні додавала підтримка уболівальників, як із трибун, так і поза межами корту. Із екранів за чвертьфіналом стежив лівий захисник лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.

Світоліній гріх було програвати, маючи таку потужну підтримку.

Тримаємо кулаки за тебе,

– підписав футболіст, додавши емоджі прапора України.



Зінченко підтримав Світоліну / Скриншот із інстаграму футболіста

Натомість дружина футболіст Влада Седан, яка зараз при надії, побачила поєдинок Світоліної з трибун лондонської арени.



Влада Седан на матчі Світоліної на Вімблдоні / Фото з інстаграму дружини Зінченка

Сім'я Олександра Зінченка майже у повному складі уболівала за українську тенісистку. До повної картини не вистачає лише їх маленької донечки Єви.

Світоліна завдяки неймовірним виступам на Вімблдооні-2023 змогла собі повернути звання першої ракетки України, яким довго володіла Ангеліна Калініна. Еліна з 3 місяці із поза меж топ-1000 знову стане найкращою в Україні.

У півфіналі Вімблдону-2023 Світоліна зіграє проти чешки Маркети Вондроушової, яка вибила з турніру Джессіку Пегулу.