"З думками про Україну": Світоліна про принципову гру Вімблдону з суперницею країни-агресора

У неділю, 9 липня, свій матч четвертого кола Вімблдону-2023 проведе колишня перша ракетка України Еліна Світоліна. Українська тенісистка зустрінеться із білорускою Вікторією Азаренка.

На щастя, у перших трьох колах українка не випадала на суперниць із країн-агресорів. Однак в 1/8 фіналу Вімблдону Еліна Світоліна таки зіткнеться із представницею Білорусі, яка підтримує Росію у війні в Україні.

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Світоліна: Я вийду туди, наберуся бойового духу і боротимуся за кожне очко

Українська тенісистка прокоментувала майбутню зустріч із Вікторією Азаренка, яка є дуже незручною суперницею для нашої Еліни.

Світоліна зізналась, що попереду перед нею великий виклик.

Це великий виклик, звісно. Для мене це велика мотивація. По-перше, я думаю і про свою країну. Так, з нетерпінням чекаю на це випробування. Це інший матч, але в якомусь сенсі багато українців дивитимуться, підтримуватимуть мене. Я вийду туди, наберуся бойового духу і боротимуся за кожне очко,

– сказала Світоліна.

Українка добре знайома зі стилем гри майбутньої суперниці, яка любить домінувати на корті та дуже рано намагається забирати м'яч. Натомість наша тенісистка сповідує теніс із захисту в атаку. Спершу Еліна захищається, а потім нападає. Тому у майбутніх опоненток кардинально різні стилі ведення гри.

Світоліна розповіла, що разом із новим тренером подивиться та розбере свої помилки, які робила у попередніх матчах проти цієї білоруської тенісистки. Тоді складе план на гру та намагатиметься втілити його у реальність.

Матч Світоліної 1/8 фіналу Вімблдону-2023 проти Азаренко запланований на 9 липня, орієнтовний початок зустрічі 13:00 (за київським часом).

До майбутньої зустрічі Світоліна п'ять разів грала проти цієї суперниці із Білорусі. На жаль, в усіх матчах перемагала Азаренко. Востаннє тенісистки грали між собою в 1/16 фіналу Australian Open-2022. Та гра закінчилась звитягою білоруски, Азаренко віддала українці лише два гейми – 6:0, 6:2.

Сподіваємось, що 9 липня Світоліна перерве свою непереможну серію проти Азаренка.

Нагадаємо, що у четвертому колі Вімблдону-2023, окрім Світоліної також вже точно зіграє Леся Цуренко. Марта Костюк побереться за місце у цьому колі 8 липня у грі проти американки Медісон Кіз. Ангеліна Калініна не змогла пройти друге коло змагань.