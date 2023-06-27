Росіяни та білоруси отримали умови допуску на Вімблдон: жодних угод із компаніями з санкціями

Вже 3 липня стартує найстаріший тенісний турнір Вімблдон, який відбувається на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету у Лондоні. У 2023 році на ці змагання повернули тенісистів із країн-агресорів.

Торік через повномасштабне вторгнення Росії в Україну організатори Вімблдону відмовились допускати до змагань російських та білоруських тенісистів. У 2023-му році представники цих ворожих країн у нейтральному статусі повертаються до змагань на найстаріший тенісний турнір.

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Аби не було жодних зв'язків із країнами-агресорів

Однак для участі на Вімблдоні росіянам та білорускам доведеться дотримуватись жорстких та справедливих вимог. Однак і це не все. Організатори турніру висунули нові умови для тенісистів із Росії та Білорусі, ініціатором яких був уряд Великої Британії, країни, де й відбуватиметься турнір.

Російські та білоруські тенісистки повинні підписати декларації про допуск до Вімблдону. Вони не мають права носити або бути помічені з будь-якими предметами, які будуть хоча б якось вказувати на підтримку війни або диктаторських режимів влади їх країн.

Також росіяни та білоруси не можуть отримувати державне фінансування, чи від компаній, якими керують особи, а яких накладені санкції. Якщо спортсмен все ще має подібну угоду, то для участі на Вімблдоні повинен розірвати усі зв'язки із тією чи іншою компанією, та повинен надати докази про це.

Всі ці умови розроблені для того, аби спортивна боротьба не була перервана якимись політичними провокаціями росіян чи білорусів. Адже вже бували подібні випадки, коли російська тенісистка Вероніка Кудерметова грала із нашивкою компанії "Татнефть", яка є під санкціями ЄС. Тоді їй заборонили грати з цих написом.

Вімблдон-2023 триватиме на лондонських кортах із 3-го по 16-те липня. Україну представлятимуть Еліна Світоліна, яка отримала wild card, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Катерина Байндль. Даяна Ястремська, Дар’я Снігур та Катаріна Завацька увійшли до альтернативного списку з мінімальними шансами здобути пряму путівку.

Організатори Вімблдону й цього разу вирішили висловити свою солідарність нашій країні. Один фунт з кожного проданого квитка на турнір буде перерахований на допомогу Україні.