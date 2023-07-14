Новак Джокович вийшов у п'ятий фінал Вімблдону поспіль і йде на історичне досягнення

Сербський тенісист не мав проблем із першою ракеткою Італії і тепер гратиме проти лідера рейтинг АТР. Перемога на турнірі дозволить Ноле наздогнати Роджера Федерера.

Цього тижня визначаться всі чемпіони на Вімблдоні-2023, пише 24 канал. Серед тріумфаторів є і представниця України, адже Людмила Кіченок стала переможницею у парному міксті.

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Тим часом визначились фіналісти в одиночному чоловічому розряді. Першим став сербський тенісист Новак Джокович. Друга ракетка світу у трьох сетах розібрався із Янніком Зіннером з Італії.

Джокович йде на рекорд

Таким чином, серб вже вп'яте поспіль вийшов до фіналу Вімблдону. У минулих чотирьох випадках Новак ставав переможцем трав'яного Grand Slam.

Новак Джокович є рекордсменом серед чоловіків за кількістю виграних турнірів Grand Slam. Серб переміг у 23-х топ-змаганнях, що на одне більше ніж у Рафаеля Надаля (22).

Загалом Джокович сім раз підкорював Вімблдон і цього року може наздогнати рекордсмена Роджера Федерера. Швейцарець тріумфував на англійському топ-турнірі 8 разів.

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Історичний шанс для Новака

Суперником Ноле по фіналу стане перша ракетка світу Карлос Алькарас. Іспанець також без особливих проблем у трьох сетах впорався із "нейтральним" тенісистом з Росії Даніїлом Мєдвєдєвим.

Для Карлоса це лише другий фінал Grand Slam в кар'єрі і перший – саме на Вімблдоні. Фінал відбудеться у неділю, 16 липня. Початок – о 16:00 за київським часом.

До слова, Джокович має хороші шанси оформити Великий шлем (перемога на всіх чотирьох турнірах Grand Slam протягом року). Раніше Новак вже тріумфував на Australian Open та Ролан Гаррос.

. Серед чоловіків Великий шлем оформлювали лише двоє – Дональд Бадж (1938) та Род Лейвер (1962 та 1969). У жінок це досягнення підкорювалось Морін Коннолі (1953), Маргарет Корт (1970) та Штеффі Граф (1988).