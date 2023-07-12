Приклад для Еліни Світоліної: українка Людмила Кіченок вперше вийшла у фінал Вімблдону

Тенісистка з Дніпра зробила суперпрорив на парному міксті трав'яного змагання Grand Slam. На пару із хорватом Людмила здолала суперників з Великої Британії.

Людмила Кіченок (Україна) / Мате Павич (Хорватія) – Джонні О'Мара / Олівія Ніколс (Велика Британія) 2:1 (7:6, 4:6, 6:3)

На Вімблдоні-2023 підходять до завершення всі чоловічі та жіночі турніри. Так, в змішаному парному змаганні взяли участь двоє українок – Марта Костюк та Людмила Кіченок, пише 24 канал.

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Марта в парі із Марсело Аревало залишила турнір у чвертьфіналі. А от Кіченок вдався прорив. Людмила заявилась на турнір разом із хорватом Мате Павичем.

Пара дійшла до півфіналу, де розправилась із господарями Вімблдону Джонні О'Марою та Олівією Ніколс. Перший сет україно-хорватський дует виграв на тайбрейку, але поступився у другому сеті.

Втім вирішальний був за Кіченок та Павичем, суперники взяли лише три гейми. Таким чином, Людмила вперше у кар'єрі виходить у фінал турніру Grand Slam. Там суперникам українки та хорвата стануть Йоран Фліген (Бельгія) та Сюй Іфань (Китай).

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Нагадаємо, що в одиночному жіночому змаганні також може вийти у фінал Еліна Світоліна. Українка створила сенсаційний прорив, вибивши у чвертьфіналі першу ракетку світу Ігу Швьонтек. У півфіналі одеситці протистоятиме Маркета Вондроушова.