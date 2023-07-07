Леся Цуренко видала вогняний матч на 3 години на Вімблдоні та вперше пройшла в 1/8 фіналу

Українська тенісистка показала неймовірну витривалість у матчі третього кола на трав'яному Grand Slam. Леся на пару з Аною Богдан видали тайбрейк аж на 38 подач.

Леся Цуренко (Україна) – Ана Богдан (Румунія) 2:1 (4:6, 6:3, 7:6)

На кортах Великої Британії продовжується третій турнір Grand Slam цього року. В основну сітку Вімблдона потрапили п'ятеро тенісисток з України, пише 24 канал.

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Поки що однією з найуспішніших наших співвітчизниць на трав'яних кортах є Леся Цуренко. Тенісистка з Рівненщини подолала на старті Клер Ліу (США) та Катеріну Синякову (Чехія), що дозволило їй опинитися у третьому колі (1/16 фіналу).

Це стало повторенням її найкращого результату на Вімблдоні, тоді як вихід в 1/8 фіналу дозволив би побити цей рекорд. На шляху до нього Цуренко мала подолати румунку Ану Богдан, що йде 57-ою в рейтингу WTA.

Провал на старті

Леся невдало почала перший сет, віддавши першу же гейм на своїй подачі. За рахунку 1:3 Цуренко знову віддала "свій" гейм, але після цього відновила паритет завдяки двом брейкам. На жаль, дотиснути Богдан українці не вдалось, та взяла два завершальних гейми.

У другому сеті українці треба було брати реванш і їй вдалось це зробити за схожим сценарієм. Леся повела у ньому 4:0, але згодом дала Богдан відіграти обидва брейки. Втім за рахунку 4:3 Цуренко повернула собі перевагу і добила згодом румунку.

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Пекельний тайбрейк

Таким чином, доля путівки у четверте коло вирішувалась в третьому сеті. Його Леся почала впевнено з двох виграних геймів, але одразу після цього дала Богдан зрівняти рахунок на 2:2.

Після цього суперниці ще по три рази "крали" гейми одна у одної і довели сет до тайбрейку. Там Леся теж створила інтригу, давши Богдан відігратись з 1:5. У підсумку тенісистки провели аж 38 подач.

Українка мала аж шість матчпоїнтів, тоді як Ана – п'ять. Обидві дівчини догравали вже з судомами і проблемами з ногами, та все ж Леся таки добила Богдан. Сама гра продовжувалась аж 3,5 години.

Таким чином Цуренко вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону, вже показавши найкращий для себе результат на цьому турнірі. Там її суперницею може стати четверта ракетка світу Джессіка Пегула зі США, якщо обіграє італійку Елізабету Коччаретто.

ВІдеоогляд матчу Цуренко – Богдан: