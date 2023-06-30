Жереб кинуто: Світоліна зіграє проти легендарної 5-разової чемпіонки турніру на старті Вімблдону

Українські тенісистки дізнались своїх суперниць у першому колі британського Вімблдону-2023. Найсолідніший жереб дістався нашій колишній першій ракетці Еліні Світоліній.

На жаль, далеко не усіх топові українські тенісистки змогли потрапити в основну сітку найстарішого турніру. Даяна Ястремська програла у фіналі кваліфікації Вімблдону. Кривдницею українки була 165-та ракетка світу Селін Наеф із Швейцарії – 2:6, 6:3, 4:6, повідомляє 24 Канал.

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Цікавий жереб для Світоліної

Інші ж українки дізнались своїх суперниць у першому колі лондонського турніру. Бронзова призерка Олімпіади-2020 Еліна Світоліна стартує на Вімблдоні матчем проти Вінус Вільямс. Легендарна американка є 5-разовою чемпіонкою цього турніру (2000, 2001, 2005, 2007 та 2008 роки).

Цей жереб є доволі позитивним для колишньої першої ракетки України. Адже її суперниця із США вже далеко не молода, Вінус змагається у віці 43-х років, посідає лише 554-ту позицію у світовому рейтингу WTA, а рахунок історія очних зустрічей на користь нашої тенісистки 3:1.

Суперниці інших українських тенісисток

Перша ракетка країни Ангеліна Калініна зіграє проти іспанської суперниці Джессіки Боусас Манейро. Тенісистки ще жодного разу не зустрічались між собою на корті.

Марта Костюк спробує переграти на старті Вімблдону представницю Греції Марію Саккарі, яка є дуже незручною для українки. Саккарі вже двічі перемагала нашу тенісистку з Києва – двічі по 0:2 за сетами.

Леся Цуренко вдруге у кар'єрі зіграє проти американки Клер Лю, яка йде на 95-му місці у рейтингу WTA. У 2022-му році українська тенісистка вже перемагала цю суперницю – 0:2 (4:6, 5:7).

Щодо останньої серед українок Катерини Байндль, то вона зустрінеться у першому колі проти суперниці з Канади Лейли Фернандес (WTA №96). Тенісистки вперше зіграють між собою.

На щастя, українки у першому колі не зіграють проти суперниць із Росії чи Білорусі, яких повернули до змагань на Вімблдоні. Торік їх не допустили до цього старту. Однак для допуску на ці змагання росіяни та білоруси повинні дотримуватись умов, які встановили організатори турніру.

Нагадаємо, що матчі Вімблдону відбуваються на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету у Лондоні. Змагання розпочнуться із 3 липня та триватимуть до 16 липня.