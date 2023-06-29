Даяна Ястремська (Україна) – Селін Наеф (Швейцарія) 1:2 (2:6, 6:3, 4:6)

У четвер, 29 червня, відбувся фінал кваліфікації Вімблдона-2023. За путівку до основної сітки боролися українка Даяна Ястремська та Селін Наеф зі Швейцарії, пише 24 Канал.

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Даяна вперше зустрічалася зі швейцарською тенісисткою, яка посідає 165-те місце у світовому рейтингу WTA. Перший сет впевнено взяла Наеф – 6:2. Другу партію Даяна зуміла завершити на свою користь – 6:3. Проте у вирішальному сеті швейцарка була сильнішою (6:4) і в підсумку виграла поєдинок.

Суперниці провели на корті майже дві години. Даяна виконала п'ять ейсів за такої ж кількості подвійних помилок, реалізувала один із семи брейк-поїнтів і програла три гейми на своїй подачі.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу Ястремська перемогла австралійку Кімберлі Біррелл та залишила за бортом турніру росіянку Еріку Андрєєву.

Ще раніше завершили виступи Дар'я Снігур та Катаріна Завацька. Таким чином, в основній сітці турніру візьмуть участь п'ять українок: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндль та Еліна Світоліна, яка отримала вайлдкард від організаторів.

Важливо! Змагання основи Вімблдона стартують у понеділок, 3 липня. Турнір триватиме до 16 липня.