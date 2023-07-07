Попри прогнози експертів: Еліна Світоліна без проблем вийшла у четверте коло на Вімблдоні

Одеська спортсменка не відчула суттєвого спротиву від Софії Кенін. Це дозволило їй вийти у наступний раунд, де вона зіграє з тенісисткою з Білорусі.

Еліна Світоліна (Україна) – Софія Кенін (США) 2:0 (7:6, 6:2)

Змагання на тенісному турнірі Вімблдон в повному розпалі. На трав'яному турнірі Grand Slam стартували п'ять українок, пише 24 канал.

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Правда, Катерина Байндль вилетіла вже у першому колі, а Ангеліна Калініна – у другому. Натомість Еліна Світоліна змогла пройти двох суперниць – Вінус Вільямс та Елізу Мертенс.

У третьому раунді суперницею одеситки стала Софія Кенін, що йде 128-ою в рейтингу WTA. Дивно, але саме американка вважалась фавориткою в дуелі.

Втім Еліна змогла присоромити експертів. Перший сет дівчини провели майже безпомилково, обмінявшись лише одною поразкою у "своїх" геймах. Гра дійшла до тайбрейку, де Світоліна здобула впевнену перемогу.

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Другий сет дався українці вже легше. Світоліна взяла чотири з п'яти перших геймів і впевнено довела гру до перемоги. Таким чином Еліна втретє в кар'єрі доходить до стадії 1/8 фіналу на Вімблдоні.

Найкращим результатом був півфінал у 2019-му. Цього разу у четвертому раунді Світоліна має зіграти проти "нейтральної" Вікторії Азаренка з Білорусі.