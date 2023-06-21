Бажання Еліни почули організатори: Світоліна отримала wild card на Вімблдон

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна отримала незабутній шанс зіграти на престижному турнірі. Переможниця турніру WTA у Страсбурзі отримала wild card на Вімблдон-2023.

Лише в останньому інтерв'ю українська тенісистка висловлювала свої сподівання щодо своєї участі на Вімблдон. Вже 20 червня молитви Еліни були почуті, організатори змагань дали Світоліній wild card.

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Молитви українки були почуті

Еліні не доведеться пробиватись в основну сітку найстарішого турніру через кваліфікацію.

Окрім Світоліної wild card отримали:британки Джоді Беррадж, Кеті Балтер, Гарріет Дарт, Кеті Свон та Гезер Вотсон, а також американка Вінус Вільямс.



Еліна Світоліна потрапила на Вімблдон-2023 / Скриншот із сайту змагань

Раніше українська тенісистка розповідала, що не буде грати на тижні напередодні Вімблдону, адже не заявлялась на жодні змагання. Світоліна зосередиться на підготовці до найстарішого турніру у Лондоні.

Вімблдон-2023 відбуватиметься на кортах всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні з 3-го по 16-те липня. Відзначимо, що 1 фунт з кожного проданого квитка на турнір буде перерахований на допомогу Україні. Ось така благодійна ініціатива від британців.

Також на Вімблдоні зіграють інші українки – Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Катерина Байндль. Даяна Ястремська, Дар’я Снігур та Катаріна Завацька увійшли до альтернативного списку з мінімальними шансами здобути пряму путівку.

Відзначимо, що цьогоріч на Вімблдоні будуть представники країн-агресорів, хоча у 2022-му році їх не допустили до цього турніру.

Нагадаємо, що Світоліна програла Лінді Фругвіртовій на старті трав'яного сезону турніру WTA250 у Бірмінгемі, хоча була фавориткою протистояння.