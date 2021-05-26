"Червоні дияволи" проти "жовтої субмарини": анонс фіналу Ліги Європи

У середу, 26 травня, відбудеться фінал Ліги Європи. У ньому зіграють англійський Манчестер Юнайтед та іспанський Вільярреал. Все, що варто знати про цей матч – в анонсі Спорт 24.

Вільярреал – Манчестер Юнайтед: головне

Що: фінал Ліги Європи

Де: стадіон "Енерга-Гданськ", Гданськ, Польща

Коли: середа, 26 травня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 2", Oll.tv, Megogo, текстова трансляція на Спорт 24

Варте уваги Хто візьме трофей Ліги Європи – Вільярреал чи Манчестер Юнайтед: прогноз на фінал

Місце в Лізі чемпіонів

Перемога в Лізі Європи давно перестала бути другосортною для європейських клубів. Як-не-як, але це ще один трофей до клубного музею. А також гарантоване місце в Лізі чемпіонів наступного сезону. При цьому що під час жеребкування переможець ЛЄ потрапляє до першого кошика, відтак є можливість уникнути грізних суперників, серед яких можуть бути Баварія, Манчестер Сіті, Атлетіко чи Інтер.

І якщо Манчестер Юнайтед і так гарантував собі місце в Лізі чемпіонів наступного сезону за підсумками національного чемпіонату, то Вільярреал – ні. Команда посіла лише сьоме місце в чемпіонаті Іспанії, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій. Тож перемога в цьому матчі чимало значить для "жовтої субмарини".

Монако вболіватиме за Манчестер Юнайтед, Шахтар – теж

За перемогу Манчестер Юнайтед в цьому матчі особливо вболіватимуть у Монако (мова як про команду, так і князівство). Адже за правилами УЄФА, якщо переможець Ліги Європи гарантував собі потрапляння в Лігу чемпіонів за підсумками чемпіонату, то додаткове місце в групі ЛЧ отримає третя команда п'ятого в рейтингу чемпіонату. В цьому випадку мова йде про чемпіонат Франції. Тож якщо переможе МЮ – Монако отримає місце в групі Ліги чемпіонів. У випадку перемоги Вільярреалу "монегаскам" доведеться пробиватися через сито кваліфікації.

Україна теж може отримати свій позитив від перемоги "червоних дияволів". Адже Монако – серед ймовірних суперників Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів. А так буде можливість уникнути матчів з цією доволі грізною командою.

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Хто фаворит турніру

Манчестер Юнайтед. Експерти віддають перевагу саме англійській команді в цьому матчі. В букмекерській компанії Favbet на здобуття титулу МЮ приймають ставки з коефіцієнтами 1,44 (перемога в матчі в основний час – 1,91). Натомість тріумф Вільярреалу оцінений коефіцієнтом 2,97 (4,6 на перемогу в основний час). Якщо матч закінчиться внічию, і переможець буде визначений в додатковий час, то і тут перевага на стороні "манкуніанців" – 9 проти 18 на перемогу іспанської команди. А от перемога однієї з команд в серії пенальті оцінена порівно – 12 на такий підсумок матчу.

Фактор Унаї Емері

Вільярреал має у своєму арсеналі доволі значний аргумент на користь перемоги. Це головний тренер команди Унаї Емері. Його не дарма вважають чи не головним експертом по Лізі Європи. Адже в цьому турнірі він перемагав тричі, коли тренував Севілью. Ще один раз він дійшов до фіналу, коли тренував Арсенал. Але в головному матчі поступився Челсі. До слова, саме "Канонірів" пройшов Вільярреал у півфіналі Ліги Європи.