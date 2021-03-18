Динамо на виїзді поступилося Вільярреалу та вилетіло з Ліги Європи: відео

Джерело:24 канал
Київське Динамо не зуміло обіграти Вільярреал у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Після поразки й у другому матчі 18 березня, Динамо вилетіло з турніру.
Голи: Морено, 13, 36
Після домашньої поразки з рахунком 0:2, Динамо треба було як мінімум двічі забивати на виїзді. І не пропускати. З жодним із цих завдань динамівці не впоралися. Натомість самі пропустили двічі та програли.
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Перший гол у цьому матчі було забито, коли Херард Морено відгукнувся на навіс з флангу від Чуквезе. Нападника ніхто не оберігав у штрафному майданчику, і він головою відправив м'яч у ворота з відскоком від газону.
Відео першого голу Морено
Згодом нападник оформив дубль. Цього разу Миколенко помилився, коли виносив м'яч. Той у підсумку опинився у Морено. Він завдав удар по ворота, м'яч зачепив ногу Забарного та повз Бушана влетів у ворота.
Відео другого голу Морено
Динамо на все ці відповіло один напівмоментом у першому таймі, коли Буяльський обіграв Асенхо у штрафному. Але голкіпер зумів виправитися та впіймав м'яч після навісу суперника.
А у другому таймі мало не єдиним шансом Динамо став момент, коли після прострілу Сидорчука намагався пробити Супряга. Але у ворота м'яч летів рикошетом від Альбіоля. Та голкіпер зреагував.
Ефектний гол міг бути і після удару Де Пени. Уругваєць вирішив пробити у падінні через себе. Та до воріт було далеко, і Асенхо без проблем впіймав м'яч.
Динамо програє та вилітає з Ліги Європи. Тепер команда може зосередитися на чемпіонаті України.