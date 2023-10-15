В Англії тренер брудно сфолив на супернику, отримавши вилучення: рідкісне відео

Англійський футбол продовжує дивувати не лише приємними моментами, а й вчинками неспортивного характеру. Один із таких стався у матчі Другої ліги між Волсоллом та Гіллінгемом.

Момент стався на 29-й хвилині першого тайму, коли захисник гостей головою зіграв на перехопленні та вибив м'яч за межі поля. Господарі намагались швидко ввести аут, але на заваді цьому став головний тренер Гіллінгема.

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Несолідний вчинок тренера

Кійт Міллен поставив підніжку футболісту суперника. Цей епізод не пройшов непоміченим зі сторони головного рефері. Арбітр вирішив якомога жорсткіше покарати тренера-порушника, показавши йому пряму червону картку.

Якось не псує 57-річному наставнику на вже такому рівні зупиняти суперника такими підлими діями. Цей епізод відправив усіх уболівальників у їх шкільні роки, де таке траплялось на юнацькому рівні футболу між навчальними закладами.

Відео брудної підніжки тренера

Цікаво, що Міллен зробив тільки гірше своїй команді. Після його вилучення ще у першому таймі господарі двічі засмутили голкіпера гостей.

У другій 45-хвилинці м'яч ще двічі побував у володіння команди вилученого наставника. Натомість його підопічні змогли забити лише гол престижу.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Волсолла 4:1, який із 18 набраними балами йде 13-м. Гіллінгем посідає 7-ме місце, набравши 22 очки у 13-ти зіграних поєдинках.