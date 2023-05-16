Присвятивши нагороди загиблому герою: веслувальниця Ус здобула 3 медалі на міжнародних змаганнях
Джерело:Фейсбук Вікторії Ус
Вікторія Ус на міжнародних змаганнях змогла здобути відразу три цінні нагороди. В активі українки є і медаль найвищого ґатунку.
Вікторія Ус виборола три нагороди на міжнародних змаганнях з веслування "Кракіський слалом". Українка присвятила свій тріумф загиблому герою.
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Не забуваючи героїв
Українська веслувальниця змогла добитися чималого успіху на міжнародних змаганнях з веслування, які проходили у Польщі. Вікторії далось під силу вибороти одну золоту медаль та дві срібні нагороди. Ус тотально тріумфувала на змаганнях на каное, а також двічі стала срібною призеркою на каяку та в екстрим-слаломі. Варто відзначити, що свої нагороди Вікторія присвятила багаторазовому чемпіону України з гребного слалому Олегу Сірому, який загинув за незалежність України під Бахмутом.
Хочу присвятити їх Сірому Олегу, який загинув під Бахмутом захищаючи Україну. Він був неймовірно талановитим на воді і щирим, добрим, завжди усміхненим у житті. Вічна пам'ять герою! І дякую всім нашим захисникам за вашу тяжку працю,
– сказала Вікторія Ус
Нагороди Ус / фейсбук веслувальниці
Срібна медаль Ус / фейсбук веслувальниці
Виступи українки
- Вікторія Ус – учасниця Олімпійських ігор 2016-го та 2020-го років.
- Вона вигравала "бронзу" на чемпіонаті Європи U-23 2015-го року у Польщі. Також Вікторія Ус виграла "срібло" в дисципліні каное на етапі Кубка світу 2020 з каное-слалому у Франції. Раніше на цьому ж турнірі вона здобула "бронзу" в змаганнях на байдарках.
- 2021-го року Вікторія Ус виступила у першій з двох дисциплін на Олімпійських Іграх у Токіо. У слаломі байдарки-одиночки Ус посіла восьме місце. Тоді ж відбулися фінальні заїзди веслувального слалому серед жінок на каное, де українка показала результат 124,85 та посіла 7-е місце.