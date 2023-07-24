Українська грація Вікторія Онопрієнко продемонструвала два майже бездоганні виступи. Вона здобула медалі у вправах зі стрічкою та обручем, пише 24 Канал.

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Заслужені "золото" та "срібло" для українки

Вікторія стала чемпіонкою у вправі зі стрічкою, отримавши за свій виступ оцінку 32.500, випередивши на 0,800 чинну абсолютну чемпіонку світу Боряну Калейн з Болгарії.

Призерки Кубка світу з художньої гімнастики

1. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 32,500

2. Боряна Калейн (Болгарія) – 31,700

3. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 30,500

Дивіться відео переможного виступу Вікторії Онопрієнко

Також українська грація посіла друге місце у фіналі з обручем. Судді оцінили програму нащої спортсменки у 35,250 бала. Випередити її змогла лише італійка Софія Раффаелі.

1. Софія Раффаелі (Італія) – 35,900

2. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 35,250

3. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 35,100

Чудовий виступ Онопрієнко, який приніс їй ще одну медаль: відео



Онопрієнко виграла дві медалі Кубка світу / Фото Енріко Делла Валле

