Украинская грация Виктория Оноприенко продемонстрировала два почти безупречных выступления. Она завоевала медали в упражнениях с лентой и обручем, пишет 24 Канал.
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Заслуженные "золото" и "серебро" для украинки
Виктория стала чемпионкой в упражнении с лентой, получив за свое выступление оценку 32.500, опередив на 0,800 действующую абсолютную чемпионку мира Боряну Калейн из Болгарии.
Призерки Кубка мира по художественной гимнастике
- 1. Виктория Оноприенко (Украина) – 32,500
- 2. Боряна Калейн (Болгария) – 31,700
- 3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 30,500
Смотрите видео победного выступления Виктории Оноприенко
Также украинская грация заняла второе место в финале с обручем. Судьи оценили программу спортсменки в 35,250 балла. Опередить ее смогла только итальянка София Раффаэли.
- 1. София Раффаэли (Италия) – 35,900
- 2. Виктория Оноприенко (Украина) – 35,250
- 3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 35,100
Прекрасное выступление Оноприенко, которое принесло ей еще одну медаль: видео
Оноприенко выиграла две медали Кубка мира / Фото Энрико Делла Валле