Непереможний українець Вихрист нокаутував суперника в андеркарді Ф'юрі – Уайлдер: відео

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист достроково переміг американця Майка Маршалла. Вихрист залишається непереможеним боксером.

Розвиток бою

Зі старту поєдинку українець, який має прізвисько Фауст, заволодів ініціативою, методично влучаючи по супернику. Уже з другої трихвилинки бій перейшов у одностороннє побиття американського боксера.

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Зокрема, Маршалл побував у нокдауні, але достояв до гонгу, а от у третій трихвилинці, після того, як американець ще двічі впав на канвас рингу, арбітр прийняв рішення зупинити поєдинок та присудити Віктору перемогу технічним нокаутом.

Бій відбувся в Лас-Вегасі в андеркарді чемпіонського поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтей Уайлдером.

Таким чином, Вихрист продовжує зберігати "бездоганну" статистику в професійній кар'єрі, здобувши вже восьму перемогу після дебюту на профірингу в лютому минулого року.

Нокаут в бою Вихрист – Маршалл: дивіться відео