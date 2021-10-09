Циганський король і Бронзовий бомбардувальник вийдуть на ринг на арену T-Mobile в Лас-Вегасі (штат Невада), щоб розіграти чемпіонський титул WBC, який належить Ф'юрі.

До слова Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: хто виграє бій за титул WBC і стане суперником Усика – прогноз

Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: де дивитися

Орієнтовний початок головного бою – о 06:00 ранку неділі, 10 жовтня, за київським часом.

Поєдинок транслюватиметься на MEGOGO, DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.

Щоб переглянути бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер на MEGOGO потрібно придбати підписку "Максимальна" або "Спорт". Вартість підписки "Спорт" складає 199 гривень на місяць, а "Максимальної" – 299 гривень на місяць.

Ф'юрі – Уайлдер: перед боєм