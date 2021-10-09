Циганський король і Бронзовий бомбардувальник вийдуть на ринг на арену T-Mobile в Лас-Вегасі (штат Невада), щоб розіграти чемпіонський титул WBC, який належить Ф'юрі.
До слова Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: хто виграє бій за титул WBC і стане суперником Усика – прогноз
Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: де дивитися
- Орієнтовний початок головного бою – о 06:00 ранку неділі, 10 жовтня, за київським часом.
- Поєдинок транслюватиметься на MEGOGO, DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.
Щоб переглянути бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер на MEGOGO потрібно придбати підписку "Максимальна" або "Спорт". Вартість підписки "Спорт" складає 199 гривень на місяць, а "Максимальної" – 299 гривень на місяць.
Ф'юрі – Уайлдер: перед боєм
- Боксери вийдуть у ринг вперше з лютого 2020 року. Саме тоді Ф'юрі достроково переміг Уайлдера й став чемпіоном світу за версією WBC.
- Також боксери провели бій у 2018 році, який завершився нічиєю. Тоді Уайлдеру вдалося зберегти титул WBC.