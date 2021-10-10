Розвиток бою

Зі старту поєдинку українець, який має прізвисько Фауст, заволодів ініціативою, методично влучаючи по супернику. Уже з другої трихвилинки бій перейшов у одностороннє побиття американського боксера.

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Зокрема, Маршалл побував у нокдауні, але достояв до гонгу, а от у третій трихвилинці, після того, як американець ще двічі впав на канвас рингу, арбітр прийняв рішення зупинити поєдинок та присудити Віктору перемогу технічним нокаутом.

Бій відбувся в Лас-Вегасі в андеркарді чемпіонського поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтей Уайлдером.

Таким чином, Вихрист продовжує зберігати "бездоганну" статистику в професійній кар'єрі, здобувши вже восьму перемогу після дебюту на профірингу в лютому минулого року.

Нокаут в бою Вихрист – Маршалл: дивіться відео