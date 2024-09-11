Український супертяж повертається в ринг: коли відбудеться бій та хто суперник

Багаторазовий чемпіон України Віктор Вихрист дізнався ім'я наступного суперника. 32-річний боксер проведе бій вже цього року.

Свій наступний поєдинок боксер надважкого дивізіону Віктор Вихрист проведе 21 вересня. Про це повідомляє ресурс BoxRec.

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Хто став суперником Вихриста

Українець битиметься з 37-річним боснійцем Мірко Тінтором. Бій відбудеться в рамках івенту у німецькому Гамбургу. Боксери проведуть 6-раундовий поєдинок.

Про боснійця відомо, що він провів на профі-рингу 26 поєдинків, у яких здобув 16 перемог при 9 поразках та 1 нічиєї. Цікаво, що востаннє Тінтор перемагав ще у 2020 році. Після цього він чотири рази поспіль залишав ринг переможеним.

Нагадаємо, що Вихрист востаннє виходив на ринг у лютому цього року. Тоді український боксер технічним нокаутом переміг аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду. Бій повинен був тривати 10 раундів, але Віктор святкував перемогу вже у четвертому.

Загалом на рахунку Вихриста 12 звитяг у 13 боях. Єдиної поразки він зазнав від кубинця Ланьє Перо. Через травму українець не зміг продовжувати бій у виграшному поєдинку.