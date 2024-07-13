З'явилися ще претенденти: Циганков може опинитися в престижному клубі АПЛ

Вітор Циганков може продовжити футбольну кар'єру в Англії. Окрім Арсеналу на нього націлився ще два клуби АПЛ.

Вже давно ходять плітки, що за Віктором Циганковим полюють різні європейські гранди. Серед них Арсенал, Мілан, Манчестер Сіті та Барселона.

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Манчестер Юнайтед та Астон Вілла зацікавились Циганковим

Тренери обох команд повідомили українського футболіста, що хотіли би бачити його у себе в команді. Однак офіційну пропозицію Жироні ще ніхто не робив.

Сума трансферу, яка складає 30 мільйонів євро не стане для них проблемою.

У сезоні-2023/2024 Віктор Циганков зіграв за Жирону 34 матчі, у якому забив 8 голів та віддав 7 результативних передач.

Відзначимо, що Астон Вілла у минулому сезоні посіла 4 позицію в турнірній таблиці АПЛ, а Манчестер Юнайтед – 8.