Вже давно ходять плітки, що за Віктором Циганковим полюють різні європейські гранди. Серед них Арсенал, Мілан, Манчестер Сіті та Барселона.

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Манчестер Юнайтед та Астон Вілла зацікавились Циганковим

Тренери обох команд повідомили українського футболіста, що хотіли би бачити його у себе в команді. Однак офіційну пропозицію Жироні ще ніхто не робив.

Сума трансферу, яка складає 30 мільйонів євро не стане для них проблемою.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Віктор Циганков зіграв за Жирону 34 матчі, у якому забив 8 голів та віддав 7 результативних передач.

Відзначимо, що Астон Вілла у минулому сезоні посіла 4 позицію в турнірній таблиці АПЛ, а Манчестер Юнайтед – 8.