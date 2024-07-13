Уже давно ходят сплетни, что за Виктором Цыганковым охотятся разные европейские гранды. Среди них Арсенал, Милан, Манчестер Сити и Барселона.
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Манчестер Юнайтед и Астон Вилла заинтересовались Цыганковым
Тренеры обеих команд сообщили украинскому футболисту, что хотели бы видеть его у себя в команде. Однако официальное предложение Жироне еще никто не делал.
Сумма трансфера, которая составляет 30 миллионов евро не станет для них проблемой.
Отметим, что Астон Вилла в прошлом сезоне заняла 4 позицию в турнирной таблице АПЛ, а Манчестер Юнайтед – 8.