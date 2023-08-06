Циганков забив вогняний гол за Жирону у дебютному матчі Довбика: відео шедевру

Артем відіграв свій перший матч за каталонців у спарингу з Лаціо. Перемогу "червоно-білим" допоміг здобути інший гравець збірної України.

Жирона продовжує готуватися до нового сезону Ла Ліги. Команда Мічела провела останній спаринг перед стартом чемпіонату, суперником став віцечемпіон Італії Лаціо, пише 24 канал.

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З перших хвилин у складі каталонців вийшов Віктор Циганков, який взимку перейшов з Динамо. Саме українцю вдалось відкрити рахунок на початку другого тайму.

Віктор підхопив м'яч за межами карного майданчика після невдалого удару від партнера по команді. Вінгер зльоту смачно пробив по воротах римлян, вразивши лівий кут.

Відео голу Циганкова:

Пізніше Жирона подвоїла рахунок завдяки Крістіану Стуані, який буде конкурентом Артема Довбика на місці форварда. Сам же ексфорвард Дніпра-1 дебютував за каталонців, вийшовши на 73 хвилині.

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Лаціо ж зміг забити лише один гол у відповідь. Зробив це Таті Кастельянос, який влітку перейшов до римлян саме із Жирони. Тепер же каталонці готуються до старту в Ла Лізі у матчі проти Реал Сосьєдада (12 серпня).