Довбик не може – Циганков допоможе: вінгер Жирони забив свій третій гол цього сезону – відео

Ексгравець Динамо продовжує доводити своє реноме лідера каталонського клубу. У непростій грі з Атлетіком Віктору вдалось відкрити рахунок.

У чемпіонаті Іспанії підходить до завершення 14 тур сезону 2023-2024. На понеділок був винесений матч за участі Жирони, яка приймає Атлетік, пише 24 канал.

До теми Артем Довбик отримав травму литкового м'язу: скільки може пропустити форвард збірної України

З перших хвилин за каталонців вийшов лише один українець – Віктор Циганков. У свою чергу Артем Довбик пропускає гру через травму литкового м'язу. Перший тайм обійшовся без голів.

А ось після перерви Жирона змогла відкрити рахунок зусиллями Циганкова. Після прострілу з лівого флангу захисники Атлетіка дали м'ячу дістатися Віктора і то влучно прошив ближній кут. Для вінгера це вже третій гол цього сезону за каталонський клуб.

Відео голу Циганкова: