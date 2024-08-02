Незвичні кольори для "каталонців": Жирона презентувала виїзну форму з Циганковим
2 серпня 2024, 16:00Читать новость на русском
Джерело:Girona FC
Жирона презентувала нову виїзну форму сезону-2024/2025. У відеопрезентації взяв участь український футболіст Віктор Циганков.
За результатами минулого сезону Жирона вийшла в єврокубки. Вперше в історії команда зіграє на міжнародній арені.
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Презентація виїзної форми Жирони
Українець з'явився у відео в основних кольорах клубу, а потім відбувається магія і Циганков стоїть вже у кольорах виїзної форми. Український футболіст, як зазначили в Жироні, виступив у ролі фокусника.
Презентація виїзної форми від Циганкова: дивіться відео
Відзначимо, що Жирона кваліфікувалася в основну стадію Ліги чемпіонів.