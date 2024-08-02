За результатами минулого сезону Жирона вийшла в єврокубки. Вперше в історії команда зіграє на міжнародній арені.

Читайте також Олександр Усик заспівав "Червону руту" на футбольному матчі у Польщі: гаряче відео з боксером

Презентація виїзної форми Жирони

Українець з'явився у відео в основних кольорах клубу, а потім відбувається магія і Циганков стоїть вже у кольорах виїзної форми. Український футболіст, як зазначили в Жироні, виступив у ролі фокусника.

Презентація виїзної форми від Циганкова: дивіться відео

Відзначимо, що Жирона кваліфікувалася в основну стадію Ліги чемпіонів.