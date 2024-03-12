Українська феєрія продовжується: Циганков увійшов у символічну збірну туру Ла Ліги

Закінчились усі матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024. Тур минув не без результативних дій українських легіонерів.

Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у старті Жирони в домашній грі проти Осасуни. Саме колишній динамівець віддав гольову передачу на Крістіана Порту під час першого взяття володінь гостей.

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Чергове визнання Циганкова

На жаль, у другому таймі Мічел вимушено зняв із гри Віктора. Циганков отримав ушкодження в одному з епізодів та не зміг продовжити зустріч. Були найгірші прогнози щодо травми правого вінгера, але 11 березня з'явилась втішна інформація щодо Віктора.

Циганков уник серйозної травми та може пропустити лише наступний матч Жирони. У такому випадку футболіст зможе поїхати у розташування збірної України, яка вже 21 березня зіграє у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Після усіх поєдинків 28-го туру Ла Ліги статистичний портал SofaScore оголосив символічну збірну, куди й потрапив Циганков. Віктор отримав оцінку 8.1.

Циганков став єдиним футболістом Жирони у команді туру.

Найвищий бал від порталу отримав легендарний півзахисник мадридського Реала Лука Модріч – 9.7. Поза 9 балів також отримав фланговий захисник "вершкових" Лукас Васкес – 9.1.

Третю найвищу оцінку у символічній збірній 28-го туру отримав голкіпер Мальорки Предраг Райкович – 8.3.



Циганков – у команді 28-го туру Ла Ліги / Скриншот із SofaScore

До слова, Циганков у поточному сезоні-2023/2024 провів вже 27 матчів, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами.