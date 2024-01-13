Головний тренер каталонського клубу Мічел визначився зі списком гравців на виїзний поєдинок проти Альмерії. До заявки "біло-червоних" потрапили два українці.

Читайте також Жеребкування Кубка Іспанії: на Луніна чекає супердербі, Жирона зіграє із проросійським клубом

Довгоочікуване повернення

Якщо у появі Артема Довбика ніхто не сумнівався, то стан Віктора Циганкова залишався під питанням. Однак Мічел дотримався свого слова та включив до заявки вінгера, який пропустив через травму місяць.

Заявка Жирони на матч з Альмерією / twitter.com/GironaFC

Нагадаємо, що востаннє Циганков виходив на поле у складі Жирони 10 грудня минулого року у матчі проти Барселони (4:2). Тоді українці організували перший гол у ворота "блаугранас": пас Циганкова замкнув Довбик. З початку сезону Віктор зіграв 16 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Важливо! Матч 20-го туру чемпіонату Іспанії між Альмерією та Жироною відбудеться 14 січня 2024 року. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.