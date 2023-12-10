В чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходять матчі 16 туру сезону 2023-2024. Центральна зустріч була винесена на вечір неділі, Барселона приймала у каталонському дербі Жирону, пише 24 канал.

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З перших хвилин на полі з'явились Артем Довбик та Віктор Циганков. Саме завдяки ним Жироні вдалось шокувати Барсу на 12 хвилині.

Коуту зряче запустив Циганкова у контратаку, той на швидкості залишив кількох оборонців позаду та вирізав пас на Довбика. Артему залишалось з близької відстані розстріляти ворота Пеньї.

Відео голу Довбика:

Для ексфорварда Дніпра-1 це вже восьмий гол в цьому сезоні за Жирону. Що ж стосується Циганкова, то вихованець Динамо вже має по три м'ячі та асисти в цьому чемпіонаті.