Циганков відмовляється продовжувати контракт з Динамо і ризикує піти безкоштовно

Схоже, лідер киян проводить свій останній сезон у біло-синій футболці. Гравець не має наміру продовжувати договір, який добігає кінця після цього сезону.

Цього літа багато українських футболістів змінило команду. Проте одна із зірок УПЛ Віктор Циганков залишився у Динамо попри масу чуток про можливий трансфер.

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Контракт вінгера з киянам добігає кінця вже наступного літа. "Біло-сині" мають намір продовжити співпрацю із лідером команди, проте у Віктора є свої плани на майбутнє.

Як повідомив журналіст Віктор Вацко, керівники Динамо пропонують Циганкову новий контракт. Сам же 24-річний вінгер відмовляється його продовжувати і має твердий намір переїхати у іншу європейську лігу.

Раніше президент клубу Ігор Суркіс зізнавався, що іспанська Жирона пропонувала 10 мільйонів за Циганкова. Функціонер назвав цю пропозицію смішною і навіть не розглядав її.

Як Циганков став лідером Динамо

Віктор є вихованцем Динамо, за яке на професійному рівні виступає з 2016 року. Свого часу відхід Ярмоленка дозволив Циганкову стати гравцем основи. та лідером команди.

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У футболці "біло-синіх" вінгер провів 236 матчів, забивши 90 голів. Разом з Динамо Циганков був чемпіоном УПЛ, а також вигравав два Кубки та три Суперкубки України. Також на рахунку Віктор 45 поєдинків та сім м'ячів у складі збірної України.