Пропозиція Жирони

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков постійно перебуває під прицілом скаутів футбольних клубів Європи. Сам футболіст теж не проти змінити обстановку, оскільки вже переріс рівень українського чемпіонату.

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Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, яка пропозиція надходила в клуб щодо купівлі Циганкова.

"Те, що мені пропонували агенти за Циганкова, принижує навіть не мене, а клуб Динамо. Влітку була пропозиція від Жирони з обіцянками Циганкову, що він гратиме згодом у Манчестер Сіті. Я не хочу применшувати переваги Віті, але ж ви розумієте, на якому рівні грає Манчестер Сіті і які там футболісти на його позиції.

Вони пропонували десять мільйонів, розбиті на п'ять траншів по два мільйони на два роки. Таку смішну пропозицію щодо нашого лідера та гравця збірної я навіть обговорювати не хочу", – сказав Суркіс.

До речі, у Віктора Циганкова влітку наступного року завершується контракт з "біло-синіми" і тоді він матиме змогу безкоштовно залишити команду.

Цікаво, що Жирона лише цього сезону повернулася до елітного дивізіону Іспанії. Тренує команду екс-гравець Райо Вальєкано Мічел. Після 11-ти зіграних турів Жирона займає 18-ту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги.

Найближчий матч Динамо проведе у Лізі Європи 27 жовтня проти кіпрського АЕКа. Кияни вже втратили можливість потрапити до плей-оф ЛЄ, але зберігають шанси продовжити виступи у Лізі конференцій. Для цього "біло-синім" потрібно обов’язково перемагати. Початок матчу о 19:45.